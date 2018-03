Copom divulga nova Selic e IPCA-15 deve sinalizar rumos da inflação São Paulo, 24 de janeiro - O Copom divulga hoje a nova Selic, atualmente em 13,25% ao ano. Os participantes de mercado continuam divididos em relação ao tamanho do corte da taxa básica de juros, que vai desde uma redução de 0,25 ponto a meio ponto porcentual. Ainda no cenário interno, será conhecido o IPCA-15 de janeiro, que deverá merecer atenção dos investidores. Isso porque o indicador poderá sinalizar os rumos da inflação para o primeiro mês de 2007. No exterior, saem os estoques de petróleo norte-americanos e balanços de empresas dos EUA. Copom/BC - O Banco Central do Comitê de Política Monetária (Copom) divulga a nova taxa básica de juros da economia, a Selic. Atualmente, a Selic está em 13,25% ao ano. IPCA/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de janeiro. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 19. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas eBay, Abbott Laboratories, ConocoPhillips, ExpressJet, General Dynamics, McDonald's, Qualcomm, Steel Dynamics, Symantec e Unisys divulga balanço financeiro do quarto trimestre.