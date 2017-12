Copom e inflação no varejo dos EUA devem definir rumo dos negócios São Paulo, 19 - A expectativa do mercado financeiro deve girar em torno da divulgação de dois indicadores bastante importantes: o juro básico da economia brasileira referente a abril e a inflação no atacado nos Estados Unidos. BC/Copom - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) define na noite de hoje a taxa básica de juros da economia brasileira (Selic). A opinião de consenso é de queda de 0,75 ponto porcentual. Atualmente, a Selic está em 16,5% ao ano. EUA/CPI - O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços ao consumidor (CPI) de março. Ontem, o núcleo do índice de preços ao produtor ficou dentro do previsto e animou investidores. FGV/IGP-10 - A FGV divulga, às 8 horas, o IGP-10 de abril. Em março, o índice registrou queda de 0,45%. IBGE/Varejo - O IBGE divulga, às 9h30, o comportamento das vendas do varejo em fevereiro. Em janeiro, houve crescimento de 2,35% em relação a dezembro de 2005 e de 6,54% ante o mesmo mês do ano passado. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DOE) e o American Petroleum Institute (API) divulgam, às 11h30, seus relatórios sobre os estoques de petróleo e derivados referentes à semana até 14 de abril. Ontem, o barril bateu novo recorde de preço. O preço do contrato futuro para entrega em maio fechou a US$ 71,35 em Nova York. Balanço/EUA - As companhias Abbott Laboratories, Alliance Data Systems., AMR Corp., Apple Computer., Citrix Systems Inc., Coca-Cola Co., E*Trade Financial, eBay, General Dynamics., Honeywell International., Intel, Johnson Controls., JP Morgan Chase, Juniper Networks., Kraft Foods, Novellus Systems, Pfizer, Qualcomm e United Technologies divulgam seus balanços financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2006.