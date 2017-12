Copom e vendas de imóveis nos EUA podem dar o tom ao mercado São Paulo, 27 de julho - Ata do Copom e indicadores nos Estados Unidos são alguns dos dados que poderão ajudar a definir tendência ao mercado brasileiro. Um dos dados mais importantes que sai nos Estados Unidos são as vendas de imóveis residenciais. Esse índice, bastante acompanhado pelo Fed (banco central dos EUA) para ajustar a política monetária americana, poderá sinalizar se realmente o setor está perdendo vigor, como indicou ontem o livro bege. BC/Copom - O Banco Central divulga, às 8h30, a ata da reunião da semana passada do Comitê de Política Monetária (Copom), quando a taxa de juros básica da economia, Selic, foi reduzida em meio ponto porcentual, para 14,75% ao ano. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de vendas de imóveis residenciais novos em junho. Em maio, o índice atingiu 1,234 milhão EUA/Bens Duráveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o indicador de encomendas de bens duráveis em junho. Em maio, o índice recuou 0,2%. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 22. Na semana até 15 de julho foram feitos 304 mil pedidos, 30 mil a menos do que na semana precedente. EUA/Balanços - Nos Estados Unidos saem os informes das companhias Aetna, Anadarko Petroleum, Bristol-Myers Squibb, Bunge Ltd., DaimlerChrysler, Dow Chemical, Exxon Mobil, NYSE Group, Raytheon e US Airways. EUA/Energia - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até o último dia 21. EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Kansas City divulga, ao meio-dia, o índice de atividade industrial regional de junho. EUA/Indústria/Meio-Oeste - O Fed de Chicago divulga, às 13 horas, o índice de atividade industrial da região Meio-Oeste dos EUA em junho. EUA/Oferta Monetária - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até 21 de julho. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 14 bilhões em papéis de 5 anos. O resultado do leilão deve sair às 14 horas. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de julho. Na segunda prévia, o indicador subiu 0,16%. IBGE/Desemprego - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a taxa de desemprego de junho. Em maio, o nível de desemprego atingiu 10,2%. Brasil/Balanços - As empresas Cosan, Telemar, Vivax, Copesul, Contax e WEG divulgam seus resultados financeiros no Brasil. Europa/Balanços - Diversas empresas da Europa divulgam seus resultados. São elas: British American Tobacco, Carphone Warehouse, Reed Elsevier, Siemens, Volkswagen, Pirelli, Bradford & Bingley, BT Group, Shell, Smith & Nephew, Amvescap, AstraZeneca, Misys, Kingfisher, Centrica, Rolls Royce, Legal & General, O2, Alcatel, France Telecom, Technip, Publicis, Dassault Systèmes, Vivendi, TF1, Metropole TV-M6, Gemplus, Générale de Santé, Lagardere, Thomson, Banco Santander-Central Hispano (BSCH), Repsol, Aguas de Barcelona, Banco Sabadell, Telecinco, Indra e Albertis.