Copom reduz Selic para 16,50% ao ano O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu hoje reduzir a taxa básica de juros da economia (Selic) de 17,25% para 16,50% ao ano, menor taxa desde a reunião de 15 setembro de 2004, quando começou o ciclo de aperto monetário e o juro doméstico foi elevado de 16% para 16,25% ao ano. A ata da reunião deste mês do Copom será divulgada na quinta-feira, dia 16 de março, às 8h30. A próxima reunião do Copom acontecerá nos dias 18 e 19 de abril. Em comunicado divulgado após a decisão, o Copom manteve a frase da reunião anterior: "Dando prosseguimento ao processo de ajuste da taxa de juros básica, o Copom decidiu por 6 votos a 3 reduzir a taxa Selic para 16,50% ao ano, sem viés, e acompanhar atentamente a evolução do cenário prospectivo para a inflação até a sua próxima reunião, para então definir os próximos na estratégia de política monetária implementada desde setembro de 2005".