Correção: Bovespa volta a subir; dólar cai Este texto está sendo enviado novamente porque no anterior (13h09) havia uma informação errada: o vencimento de opções na Bovespa ocorre no dia 20 (segunda-feira) e não amanhã como foi destacado. Segue a matéria correta. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje opera com volatilidade. No início da tarde, inverteu a direção e passou a cair. Às 13h01, o índice registrava desvalorização de 0,54%, a 38.038 pontos, na menor pontuação do dia do dia até o momento. Porém, às 15h06, a Bovespa subia 0,60%, a 38.471 pontos. Segundo operadores, o principal motivo para essa oscilação da bolsa paulista é a proximidade do vencimento de opções na segunda-feira. No mercado de câmbio, o dólar comercial recuava 0,75%, a R$ 2,105. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana registrava baixa de 0,80%, a R$ 2,103. A inflação ao consumidor mais baixa e os pedidos de auxílio-desemprego acima do esperado nos Estados Unidos (dados divulgados esta manhã) provocaram uma aceleração da queda da cotação do dólar em relação ao real, que acompanha o recuo das taxas de juros dos títulos do Tesouro norte-americano.