Correção: CVM divulga respostas à consulta da Telemar sobre assembléia A nota transmitida anteriormente contém uma incorreção no segundo parágrafo. O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) entendeu que os acionistas titulares de ações preferenciais e que também possuam papéis ordinários da Telemar poderão votar na assembléia a ser convocada pela empresa para discutir sua reestruturação societária, e não como divulgado. Confira abaixo o texto corrigido: A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulga ao mercado as respostas de seu colegiado sobre consulta da Telemar referente à assembléia que a empresa deseja convocar para viabilizar a operação que listará a empresa no Novo Mercado da Bovespa. A tele encaminhou consulta acerca de três pontos relativos à operação de incorporação de suas ações que pretende realizar. Por maioria, o colegiado da autarquia entendeu que os acionistas titulares de ações preferenciais e que também possuam ordinárias poderão votar, ainda que as ON estejam impedidas de votar. Por unanimidade, o colegiado autorizou a simultânea realização da 2ª e da 3ª convocações da assembléia geral, bem como a realização da assembléia em 3ª convocação em seguida à 2ª. Por fim, e também por unanimidade, o colegiado permitiu a redução do quorum para 25% das ações preferenciais, excluídas as ações em tesouraria. A Telemar aguardava apenas o esclarecimento das dúvidas com a autarquia para convocar a assembléia, o que deverá ocorrer no próximos dias.