Correção: dólar comercial cai a R$ 2,015 e BC faz leilão Esta matéria está sendo enviada novamente, pois há um erro de informação. O correto é que ao mudar as regras para leilão o BC informou que não avisaria com antecedência a realização deste tipo de operação. Segue o texto corrigido. O dólar comercial acelera o ritmo de queda a R$ 2,015, às 10h30, e o Banco Central (BC) anuncia leilão de swap cambial reverso (equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro). Trata-se do primeiro leilão de swap cambial reverso desde que o BC mudou as regras, publicadas na semana passada, informando que não avisaria com antecedência a realização deste tipo de operação. O leilão vai ocorrer das 12h30 às 13 horas e serão ofertados 12.900 contratos, de três vencimentos, 1º de novembro de 2007, 2 de junho de 2008 e 1º de julho de 2009. São até 4.300 contratos de cada vencimento. Às 10h46, o dólar comercial valia R$ 2,023, em baixa de 0,30%. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista era negociado a R$ 2,022 (-0,30%).