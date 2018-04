Correção: dólar na BM&F recua com Risco Brasil Correção: Este está sendo enviado novamente porque no anterior havia um erro no último parágrafo. O correto é que a entrada de recursos estrangeiros na Bovespa no último dia 17 era positivo em R$ 1,400 bilhão e não US$ 1,4 bilhão, como informado antes. O dólar negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriu em baixa de 0,25%, cotado a R$ 2,023, em relação ao fechamento do dia anterior, com o mercado internacional apresentando comportamento favorável e Risco Brasil em queda. Ontem, a apreensão com o forte crescimento da China acabou sendo superado e, no início dos negócios hoje, os negócios parecem ter retomado o otimismo. As bolsas européias mostram altas vigorosas e os índices futuros das bolsas norte-americanas também avançam, refletindo os bons resultados que as companhias vêm apresentando. Se o Banco Central (BC) não resolver atuar nos negócios nesta sexta-feira, operadores esperam um dia de recuo da cotação da moeda norte-americana. O fluxo de recursos continua positivo, tanto no segmento comercial quanto no financeiro. O otimismo com as perspectivas do País - que ganhou força ontem com a aposta do mercado de que o juro pode cair com mais força - e especulações constantes sobre uma elevação na classificação do risco do País devem atrair ainda mais investidores e, dessa forma, pressionar para baixo a moeda norte-americana. Tem merecido atenção especial o giro forte que a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem registrando, o que sugere a retomada do fluxo positivo de recursos estrangeiros para o segmento de ações. Segundo os dados da Bovespa, até o último dia 17, esse fluxo era positivo em R$ 1,4 bilhão.