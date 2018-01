Correção: Dow Jones abre em baixa e cai 0,10% A nota enviada anteriormente contém uma incorreção. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York abriu em baixa, e não em alta, como informado. Segue versão corrigida e atualizada. São Paulo - Preocupações com a inflação e as perdas nas bolsas internacionais devem manter os investidores na retaguarda hoje nos EUA, apesar do noticiário intenso de operações de fusão. Às 13h10 (de Brasília), o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York operava em baixa de 0,10%, enquanto o Nasdaq caía 0,11%. As maiores operações envolvem a aquisição da Phelps Dodge por US$ 25,9 bilhões pela Freeport-McMoRan e a oferta de cerca de US$ 36 bilhões da Blackstone Group pela Sam Zell's Equity Office Properties Trust. Mas o sentimento nas bolsas internacionais nesta segunda-feira é de baixa. O movimento foi iniciada na Ásia, onde a Bolsa de Tóquio fechou com desvalorização de 2,3%. Na Europa, Londres caía 0,08% e a de Paris recuava 0,19%. Os ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G-20 concluíram, após encontro na Austrália durante o final de semana, que apesar da perspectiva de o globo continuar crescendo é necessário observar os rumos da inflação. "A situação de liquidez global oferece motivos para preocupações com a perspectiva de a inflação espalhar-se pelo mundo", disse Mark Mobius, que administra fundos de mercados emergentes na Franklin Resources, em entrevista concedida durante o final de semana ao website MarketWatch. No pré-mercado, as ações da Freeport caíram 3,3% e as da Phelps Dodge dispararam 27%. A Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. informou na noite de ontem que concordou em comprar a norte-americana Phelps Dodge por US$ 25,9 bilhões em dinheiro e ações, tornando-se a maior mineradora de cobre de capital aberto do mundo, com ativos que vão da Indonésia ao Chile. Os papéis da Equity Office Properties Trust subiram 6,8%, um dia depois de confirmar a assinatura de um acordo definitivo para ser adquirido pela Blackstone Group, filial do Blackstone Real Estate Partners. A oferta da Blackstone representa um prêmio de 8,5% sobre o valor de fechamento de sexta-feira da Equity. As ações da Nasdaq INC subiram 2,8% com o anúncio de que fez uma nova oferta pela London Stock Exchange (LSE), de 2,7 bilhões de libras esterlinas, cerca de US$ 5,1 bilhões. Os papéis da Charles Schwab ganharam 2,7%, depois de o Bank of America Corp confirmar a aquisição da unidade de banco privado da instituição por US$ 3,3 bilhões, em dinheiro. Já os papéis da segunda maior varejista de produtos para o lar, Lowe's, caíram 1,9% depois de reduzir novamente sua previsão para o lucro no ano. As informações são da Dow Jones.