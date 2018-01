CORREÇÃO: MP traz "ferrolho" para evitar especulação Há uma incorreção no texto da nota publicada às 9h56, na última frase. O "ferrolho" mencionado da nota não é para evitar que os investidores estrangeiros obtenham empréstimos de curto prazo lastreados em títulos que comprarem com o benefício fiscal, mas, sim, para evitar que eles façam aplicações, via compromissada. Segue o texto da nota corrigida: "A Medida Provisória 281, que desonera os investidores estrangeiros, criou um "ferrolho" para evitar a especulação. A MP diz que o benefício da isenção do imposto de renda "não se aplica a títulos adquiridos com compromisso de revenda assumido pelo comprador". Em entrevista à Agência Estado, na última terça-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, explicou que esse "ferrolho" é para evitar que os investidores estrangeiros façam aplicações, via compromissada."