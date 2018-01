Correção: Sadia inaugura fábrica em MG e prevê receita de R$ 180 mi Esta matéria está sendo enviada novamente porque diferentemente do informado na nota anterior, a fábrica de margarinas e cremes vegetais inaugurada hoje pela Sadia em Uberlândia deverá representar aproximadamente 30% e não 15% do total fabricado atualmente pela empresa. Leia abaixo a íntegra do texto correto: A Sadia inaugurou hoje em Uberlândia (MG) sua segunda fábrica de margarinas e cremes vegetais. A planta possui uma área construída total de 9 mil metros quadrados e terá uma capacidade de produção de 4.500 toneladas por mês, o que representará aproximadamente 30% do total hoje fabricado. Na unidade da Sadia em Paranaguá, a produção é de aproximadamente 15 mil toneladas mês. O investimento total em Uberlândia foi R$ 60 milhões e o faturamento previsto é de R$ 180 milhões. No local serão fabricadas as marcas Qualy, Qualy Light, Bom Sabor e Deline. O processo, no local, será totalmente informatizado e terá três turnos de produção. Atualmente são duas linhas de montagem, mas uma terceira possivelmente será implantada no longo prazo. A planta de Uberlândia faz parte de um grupo de três fábricas originadas a partir da aquisição da Rezende, em 1999. Além da unidade de margarina, a Sadia tem também uma plantas de abate de perus e frangos industrializados, uma de ração e está concluindo a construção de centro de distribuição que terá capacidade para 22 mil toneladas de produtos frigorificados, cujo investimento soma R$ 65 milhões e atenderá todo o Brasil acima de Minas Gerais. O local deverá também ser responsável por cerca de 40% dos produtos exportados até 2007.