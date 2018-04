CORREÇÃO: Tóquio cai com risco de alta de juro nos EUA A nota enviada anteriormente contém um erro. A informação correta é "possibilidade de nova alta na taxa de juro nos EUA" e não 'possibilidade de queda na taxa de juro nos EUA". Segue o texto corrigido: A Bolsa de Tóquio fechou em queda de 0,7% nesta quinta-feira. O índice Nikkei 225 caiu 129,65 pontos e fechou em 17.540,42 pontos, após um ganho de 5,38 pontos na quarta-feira. A possibilidade de nova alta na taxa de juros dos EUA, vislumbrada na minuta da última reunião do Federal Reserve, despertou a realização de lucros nas blue chips do mercado nipônico, inclusive Sony e Advantest. A pressão por vendas de papéis também foi alimentada por negócios especulativos, antes do ajuste nas opções de contrato futuro de abril. Entre as blue chips, Sony caiu 1,2%, Advantest perdeu 1,6% e Tokyo Electron fechou em baixa de 2,2%. Canon teve queda de 2,1% e Toshiba, de 0,6%. Já os papéis da Toyota caíram 1,3%, enquanto Mitsubishi UFJ Financial Group perdeu 2,2%. As ações de siderúrgicas tornaram-se o alvo preferencial para os investidores de varejo e corretoras após a notícia de que Nippon Steel, Baosteel of China e Arcelor Mittal estão estudando a expansão de sua joint venture de lâminas de aço automotivas na China. Alguns investidores também acham que, devido à visita do primeiro-ministro chinês Wen Jiabao ao Japão, as siderúrgicas podem estar entre as principais beneficiárias do estreitamento de relações entre os dois países. Nippon Steel ganhou 1%, JFE Holdings adicionou 1,5% e Sumitomo Metal Industries encerrou em alta de 2,2%. As informações são da Dow Jones.