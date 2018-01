Corretora destaca ações do setor de celulose para 2007 A Ágora Corretora elevou sua recomendação para as ações da Aracruz, de manter para compra, em razão do cenário positivo para celulose no próximo ano. Em relatório, a instituição informa ainda que, em decorrência do potencial de valorização e boas perspectivas de crescimento, manteve as recomendações de compra para Klabin, VCP e Suzano Papel e Celulose, esta última a favorita da Ágora para 2007, por conta do início de operação da nova linha de fibra curta em Mucuri (BA), prevista para outubro, e dos fortes fundamentos da empresa. De acordo com o analista Luiz Otávio Broad, após revisão das projeções, a corretora passou a trabalhar com preço-alvo de R$ 16,00 para a ação preferencial classe B (PNB) da Aracruz, R$ 26,80 para a ação preferencial classe A (PNA) da Suzano, R$ 55,00 para o papel preferencial (PN) da VCP e R$ 6,50 para PN da Klabin em dezembro de 2007. Conforme o especialista, no próximo ano, os preços médios da tonelada de celulose de fibra curta devem subir ligeiramente, para US$ 656, ante os US$ 647 que devem ser registrados em 2006. Para 2008, a projeção é de cotação média de US$ 600 por tonelada e de US$ 580 por tonelada no ano seguinte. Ele destaca que, no próximo ano, a Ripasa será integralmente transformada em consórcio, com resultados divididos entre VCP e Suzano - companhia que, a partir do quarto trimestre, contará com a produção adicional do projeto de expansão de 1 milhão de toneladas por ano em Mucuri. A Klabin, por sua vez, pretende inaugurar também no último trimestre do ano a expansão de kraftliner e cartões revestidos, mas deverá reportar recuo no resultado final do ano, em razão do ganho de R$ 120 milhões, registrado em 2006, referente a uma causa de PIS/Cofins. Já a VCP, conforme Broad, deverá apresentar redução de geração de caixa e no lucro líquido entre 2007 e 2008, devido a uma troca de ativos celebrada com a International Paper (IP). "Para 2009, o resultado da VCP apresentará forte elevação em função da entrada em operação da nova planta de celulose (em Mato Grosso do Sul)", complementa.