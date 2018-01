Corretora eleva preço-alvo de ação da Suzano Papel A Ágora Corretora revisou de R$ 18,30 para R$ 21,50 o preço-alvo para a ação da Suzano Papel e Celulose em dezembro deste ano e manteve recomendação de compra para o papel, após revisão das projeções para a companhia. Em relatório, o analista Luiz Otávio Broad afirma que a atualização do preço-alvo em 17,5% levou em conta os resultados apresentados pela Suzano no acumulado dos nove meses do ano, que ficaram "acima do esperado", além de novas premissas macroeconômicas. Já a manutenção da recomendação deve-se às "boas perspectivas para a empresa". De acordo com Broad, a expectativa para os preços médios da celulose de fibra curta (em dólares) em 2006 é a de alta de 9,1% ante o apurado no ano passado. "Para 2007, esperamos uma pequena alta de 1,3% em função da entrada em operação de novas capacidades, o que provocará um melhor balanceamento do mercado", afirma no relatório. O especialista destaca ainda que a Suzano deve registrar fluxo de caixa livre negativo neste ano e no próximo em decorrência do maior investimento na expansão de Mucuri (BA). Em 2008, acrescenta, o fluxo de caixa livre deve voltar a terreno positivo.