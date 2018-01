Corretora indica compra de papéis da TIM Participações Comprar papéis da TIM Participações pode ser uma boa sugestão, segundo indica a Corretora Ágora, que elevou sua recomendação para as ações da empresa de "manutenção" para "compra". Em relatório, a corretora diz que revisou seu modelo de projeção com base nos números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sobre a base de clientes no final de 2006 da TIM Participações. "A evolução da base e a conquista de 32,7% do market share (participação de mercado) no quaro trimestre de 2006 nos fez alterar, em favor da operadora, nosso modelo de projeção para o mercado de celulares no Brasil. Na projeção anterior, esperávamos que a TIM fosse ultrapassar a Vivo em 2008 e agora estimamos que a TIM assuma a liderança do mercado brasileiro de celulares já em 2007", destaca no relatório. Além disso, a Ágora acredita que a companhia deverá divulgar bons resultados no quarto trimestre de 2006, o que poderá impulsionar suas ações na medida em que a data da divulgação, 7 de março, se aproxima. A evolução mais acelerada da base de clientes também contribuiu para um aumento no preço-alvo de R$ 8,86/mil ações para R$ 9,63/mil. Com isso a empresa apresenta um potencial de valorização 36,43%.