Corretora recomenda ação da TAM, entre outras boas compras Com a crise da Varig, a ação preferencial da TAM tem sido bastante negociada na Bovespa, o que a credenciou para começar a fazer parte do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo - a nova carteira do índice passa a vigorar em setembro. Com isso, a ação chamou a atenção da Bradesco Corretora, que a incluiu em sua lista semanal com dicas de boas compras na Bolsa. A corretora incluiu também a ação preferência (PN) da Lojas Americanas e a ação ordinária (ON) da Porto Seguro. Para efetuar as três inclusões na lista, que conta sempre com cinco dicas, a Bradesco Corretora retirou Petrobras PN, Lojas Renner ON - que ainda é recomendada por BES Securities - e CSN ON. As demais corretoras (ABN Amro Real, Ágora, BES Securities, Brascan, Coinvalores, Fator, Geração Futuro, Socopa e Unibanco) não alteraram os papéis que compõem suas respectivas listas. Com isso, a ação mais recomendada continua sendo Petrobras PN, citada por nove corretoras. Foram lembradas ainda Vale PNA, Bradesco PN, Net PN, Gerdau PN, Usiminas PNA, CPFL ON, Ambev PN, Unibanco Unit, Copel PNB, Telesp PN, ALL Unit, Vale ON, Duratex PN, Brasil Telecom Operadora PN, Cemig PN, OHL ON, CCR ON, Telemar ON, Guararapes ON, Forjas Taurus PN, Randon PN, Submarino ON e Lojas Americanas PN.