Corretora recomenda compra das ações da Gol A Brascan Corretora elevou sua recomendação para as ações da Gol Linhas Aéreas Inteligentes de venda para compra, com preço justo de R$ 71,34, o que representa uma valorização de 21,92% sobre a cotação do fechamento de sexta-feira. Em relatório, a analista Mel Marques Fernandes destaca como positivos os dados de fevereiro divulgados esta semana pela companhia, de aumento de 66,4% e 61,4% no número de passageiros transportados (RPK) e na capacidade (ASK), respectivamente, em relação ao mesmo mês de 2006. A taxa de ocupação ficou em 72,3%. "Apesar de mais fraco do que os dados de janeiro de 2007, as estatísticas mostram que as taxas de ocupação estão em níveis satisfatórios", afirma. Na avaliação da analista, os dados indicam que os atrasos enfrentados pelo setor em razão do fechamento de Congonhas por conta das chuvas não parece ter afetado a demanda por viagens aéreas.