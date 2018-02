Corretora recomenda compra de ações da Embraer A corretora Ágora elevou sua recomendação para as ações da Embraer de "manter" para "compra", após revisão de estimativas com base no resultado do segundo trimestre deste ano, novas premissas macroeconômicas, pedidos confirmados de aviões pela chinesa HNA e perspectivas de novos pedidos no curto prazo. Com isso, a casa chegou a um preço-alvo para dezembro de 2006 de R$ 24,58 por ação, o que representa potencial de valorização de 17% até o fim do ano. "Acreditamos que a perspectiva de novos pedidos da Varig, NorthWest e uma grande probabilidade da empresa rever para cima suas entregas para 2007 deverão ditar a direção das ações até o final do ano." A Ágora destaca múltiplos atrativos a partir de 2008 para a Embraer, além de mudança no patamar da lucratividade final a partir do ano que vem.