Corretoras recomendam compra de ações da VCP Investir em ações da Votorantim Celulose e Papel (VCP) pode ser uma boa opção para quem procura um papel na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) onde aplicar seu dinheiro, avaliam as corretoras Ágora, Bes e Fator. Elas reiteraram suas recomendações de compra para os papéis da VCP após o balanço da empresa no segundo trimestre do ano. O resultado foi considerado positivo pelas corretoras. Segundo a Bes, a VCP confirmou a expectativa de recuperação de margens e ainda há um cenário favorável no curtíssimo prazo para os segmentos nos quais a empresa atua. A instituição informa que vai revisar o preço-alvo da companhia. A Ágora comenta o incremento na demanda interna pelos papéis da VCP, que ficou em 74% das vendas em volume no segundo trimestre, e espera a manutenção da tendência no segundo semestre, o que beneficiará as margens da companhia. Em seu comentário, a Fator diz que o resultado foi bom e veio em linha com as projeções. "O lucro líquido foi de R$ 200 milhões (R$ 151 milhões projetado), favorecido por menor incidência de imposto de renda e contribuição social, que totalizou R$ 6 milhões (R$ 47 milhões projetado) e também melhor resultado financeiro de R$ 30 milhões (R$ 20 milhões projetado)." A corretora afirma que grande parte das expectativas positivas para o resultado da companhia já está incorporada no preço das ações, principalmente porque a VCP já havia divulgado o desempenho para o mercado. "O momento para o setor continuará positivo, principalmente para a VCP", diz.