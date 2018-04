Corte de gás boliviano atinge Comgás e Cuiabá O ministro de Minas e energia, Silas Rondeau, afirmou esta tarde que o corte no fornecimento de gás natural da Bolívia para o Brasil foi de 1,2 milhão de metros cúbicos para Cuiabá e outros 600 mil metros cúbicos contratados com a British Gas para entrega em São Paulo. Segundo Rondeau, o corte não afeta as importações da Petrobras, porque o contrato do Gasoduto Brasil-Bolívia determina que a estatal tenha prioridade sobre outros contratos de exportações. O ministro explicou que o corte foi provocado por uma interrupção do duto de condensados (óleo que extraído junto ao gás) de Pocitos, que serve ao campo de San Alberto, operado pela Petrobras, no Sul da Bolívia. Manifestantes tomaram as instalações da empresa transportadora de petróleo e gás e quebraram equipamentos, impedindo o escoamento do condensado. Com falta de capacidade para armazenar a produção de líquidos, a Petrobras Bolívia foi obrigada a fechar poços no campo de San Alberto, que reduziu sua produção de 10 para 3,2 milhões de metros cúbicos por dia. Houve corte de 5 milhões de metros cúbicos para a Argentina, além dos 1,8 milhão para o Brasil. "Não há motivo para pânico, mesmo porque acreditamos que o governo boliviano conseguirá contornar a situação até domingo", disse Silas. Ele explicou que, se isso não ocorrer, o Gasbol tem gás para abastecer o Brasil pelo menos até quarta-feira, eliminando a necessidade de iniciar um programa de contingenciamento nesse período. "Estamos em alerta para colocar o plano em ação assim que for necessário. A prioridade número um é proteger o consumidor residencial", afirmou. O plano, que vem sendo discutido há cerca de um ano, prevê a substituição do combustível usado por indústrias que têm equipamentos para usar gás natural e combustíveis alternativos, como óleo combustível ou gás liquefeito de petróleo (GLP).