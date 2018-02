Corte nos juros beneficia ações de Light, Sabesp e Eletropaulo As ações de Sabesp, Eletropaulo, Cemig, Energias do Brasil e Light devem ser as principais beneficiadas em seu setor (utilidades/energia) com o corte de juros anunciado pelo Comitê de Política Monetária na quarta-feira, diz o banco de investimentos Bear Stearns em relatório de sexta-feira. Essa sensibilidade maior aos juros das empresas citadas, diz o banco, reflete suas alavancagens (endividamentos) relativamente mais altas e, particularmente, dívidas flutuante e de curto prazo maiores no mercado local. Em contrapartida, outras empresas do setor devem registrar pouco impacto em relação à notícia. No caso da AES Tietê, por exemplo, os ganhos podem cair, já que a empresa tinha no segundo trimestre R$ 777 milhões em dinheiro investidos no mercado de capitais brasileiro, ante R$ 1,406 bilhão em dívidas indexadas pelo IGP-M.