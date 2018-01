Corus confirma ter sido procurada pela CSN A Corus disse que tomou conhecimento do anúncio da CSN e confirmou que foi procurada esta tarde pela companhia brasileira. A siderúrgica anglo-holandesa acrescentou que outras informações serão divulgadas no tempo devido. A CSN disse, em comunicado, que ofereceu 4,75 libras por ação da Corus, proposta melhor que a de 4,55 libras por ação apresentada anteriormente pela Tata Steel. Incluindo a dívida de 800 milhões de libras da Corus, a transação pode chegar a 5 bilhões de libras (US$ 9,45 bilhões). A atenção dos analistas se volta agora também para a reação da Tata Steel e para uma possível contra-oferta da indiana. "Eu acredito que eles (a Tata) tenham pouco espaço para ir mais longe", disse uma fonte próxima à situação. O mercado já começa a prever que qualquer oferta daqui para a frente provavelmente irá superar a marca de 5 libras. As informações são da Dow Jones.