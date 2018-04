Corus dispara 15% em Londres com Tata Steel sinalizando interesse As ações da siderúrgica Corus dão um salto hoje de 15% na Bolsa de Londres, reagindo a comentários da indiana Tata Steel sobre a possibilidade de realizar uma oferta de compra da companhia, além de outras opções. Em comunicado, a Tata Steel informou que "está avaliando várias oportunidades, incluindo a Corus, embora não tenha certeza sobre se alguma aproximação será feita e, se for realizada, se ela resultará em uma oferta pela Corus". Um porta-voz da Corus recusou-se a comentar o assunto, mas a companhia, anteriormente, informou que faria sentido para sua estratégia se alinhar com alguma parceira com custo baixo, com ativos em países como Brasil, Índia ou Rússia. Desde que a Mittal fez um proposta agressiva para a Arcelor no início do ano, o setor siderúrgico tem se encontrado no foco de rumores sobre fusões e aquisições. Defensores da consolidação argumentam que o processo de união daria um poder maior de precificação pela indústria, além de ganhos de escala. As informações são da Dow Jones.