Corus propõe adiar assembléia do dia 20 após oferta formal da CSN A anglo-holandesa Corus Group propôs ontem o adiamento da assembléia geral de acionistas marcada para o próximo dia 20, em que discutiria a oferta da indiana Tata Steel. Em comunicado, ao comentar sua decisão, o grupo cita a elevação da proposta da Tata Steel e a oferta formal de 515 pence por ação recebida da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na segunda-feira, que superou o lance do grupo indiano, de 500 pence. Se o pedido for aceito, será a segunda vez que o encontro de acionistas, inicialmente previsto para 4 de dezembro, será adiado. No aviso, a siderúrgica Corus diz que deve anunciar "no momento oportuno uma nova data para a assembléia". Com a decisão, o grupo anglo-holandês ganha mais tempo para avaliar as duas propostas e a Tata pode pensar em um novo valor para oferecer. No domingo, o conselho da Corus recomendou a oferta melhorada da Tata, mas a CSN afirmou, na manhã seguinte, que sua proposta agora havia recebido a recomendação do conselho.