Corus sobe 5% com CSN e sustenta bolsas européias A elevação da oferta da CSN pela Corus, um dia após a indiana Tata Steel ter melhorado sua proposta pela siderúrgica, concentra as atenções na Europa e beneficia as bolsas, sustentadas ainda pelos ganhos de sexta-feira em Wall Street. As ações da Corus avançaram 5% esta manhã, puxando outros papéis do segmento como os da alemã ThyssenKrupp e da espanhola Acerinox. A CSN elevou para 4,9 bilhões de libras esterlinas, ou 515 pence por ação, sua oferta pela Corus, 3% acima da segunda oferta, feita ontem, pela indiana Tata Steel de 4,7 bilhões de libras esterlinas, ou 500 pence por ação. Às 8h20 (de Brasília), o índice FT-100, de Londres, operava em alta de 0,34%; o índice Xetra-DAX, de Frankfurt, avançava 0,63%; e o CAC-40, de Paris, subia 0,67%. As informações são da Dow Jones.