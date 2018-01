Corus tem lucro de US$ 274,6 milhões no 3º trimestre A Corus, siderúrgica anglo-holandesa que no momento é alvo de duas ofertas de compra, anunciou lucro líquido de 141 milhões de libras esterlinas (US$ 274,6 milhões) no terceiro trimestre deste ano. O desempenho representa um salto de 182% em relação ao lucro de 50 milhões de libras apurado em igual período de 2005. O grupo atribuiu o avanço às condições mais sólidas do mercado e alertou que os resultados do quarto trimestre serão prejudicados por paralisações temporárias na produção. No trimestre, o lucro antes de impostos da siderúrgica passou de 53 milhões de libras para 163 milhões de libras. Nas mesmas bases de comparação, as vendas cresceram 17%, de 2,126 bilhões de libras para 2,489 bilhões de libras. O balanço do trimestre encerrado em 30 de setembro inclui o ganho de 20 milhões de libras com a venda dos negócios comercialização e distribuição de alumínio da Corus. Na avaliação da empresa, os resultados também foram impulsionados pelo programa de reestruturação. "No geral, o ambiente comercial no quarto trimestre continua estável, no entanto, nossa lucratividade nesse período será afetada pela interrupção da produção para manutenção e reformas no alto-forno de Ijmuiden", afirmou o executivo-chefe Philippe Varin. No final de outubro, a indiana Tata Steel fez uma oferta pela Corus, mas no início deste mês a brasileira CSN também anunciou ter se aproximado do conselho de administração da empresa com uma possível proposta. Desde então, a Corus abriu seus livros de contabilidade para a CSN e adiou a assembléia extraordinária de acionistas na qual será votada a proposta da Tata para 20 de dezembro. Segundo a siderúrgica anglo-holandesa, a CSN ainda não apresentou uma oferta formal. As informações são da Dow Jones.