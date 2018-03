Cosan anuncia a compra da Vale do Rosário A Cosan, Líder nacional no setor sucroalcooleiro, anunciou hoje a intenção de comprar a Vale do Rosário, uma das maiores usinas de açúcar e álcool do País. Segundo a empresa, a aquisição depende da adesão dos acionistas da empresa. A Cosan só efetivará o negócio se conseguir comprar 50% mais uma ação da Vale do Rosário. Além disso, aqueles que aderirem terão de assinar um acordo de acionistas. O valor do negócio não foi divulgado. Se a operação for concretizada, a já líder Cosan irá disparar no ranking dos maiores processadores de cana-de-açúcar do Brasil. A Vale do Rosário hoje se alterna no segundo lugar com a São Martinho, que também está abrindo o capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).