Cosan fecha emissão de US$ 400 mi em bônus de 10 anos A Cosan informou que concluiu a precificação de sua emissão de US$ 400 milhões em bônus, por meio de sua subsidiária integral Cosan Finance Limited. Os papéis pagarão juros de 7% ao ano, pagos semestralmente. Eles vencem em 2017 e contam com garantia da própria Cosan e da controlada Usina da Barra S.A. Açúcar e Álcool. Segundo a companhia, os recursos serão utilizados em investimentos, incluindo projetos de co-geração, expansão das unidades produtoras, compra de equipamentos e possíveis futuras aquisições, bem como para o pagamento de parte do endividamento existente e para outros propósitos corporativos, incluindo capital de giro.