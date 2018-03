Cosan pretende emitir US$ 300 milhões em bônus A Cosan, maior grupo brasileiro de açúcar e álcool, pretende emitir US$ 300 milhões em bônus no exterior, de acordo com prospecto obtido com um administrador de fundos hoje. Os bônus vencerão daqui a dez anos, mas informações sobre o rendimento (yield) proposto para os papéis ainda não estão disponíveis. Os recursos da oferta serão utilizados pela companhia em propósitos gerais, de acordo com fontes próximas à operação. Ainda de acordo com as fontes, tais propósitos podem envolver "aquisições" futuras. A companhia promoverá road shows em Hong Kong (em 10 de janeiro), Cingapura (11 de janeiro), Suíça (12 de janeiro), Londres (15 de janeiro) e nos EUA (entre 16 e 18 de janeiro). Os bônus devem ser precificados após o road show, segundo o prospecto. Os papéis serão vendidos de acordo com a regra da SEC 144A para investidores institucionais e com a Regulação S para emissões no exterior. A operação é coordenada pelo Credit Suisse e pelo Morgan Stanley. No trimestre encerrado em 31 de outubro de 2006, a Cosan registrou lucro líquido de R$ 123,8 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 16,3 milhões de igual período do ano anterior. As informações são da Dow Jones.