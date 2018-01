Cosan sai de prejuízo para lucro trimestral de R$ 63,4 mi A Cosan saiu de prejuízo de R$ 41,2 milhões no terceiro trimestre fiscal de 2006 para lucro líquido de R$ 63,4 milhões no mesmo período de 2007. O balanço da empresa acompanha a safra da cana-de-açúcar, por conta da natureza de seus negócios. O exercício social da Cosan inicia-se em 1º de maio e encerra-se em 30 de abril do ano seguinte. Sempre na mesma comparação, a margem operacional (Ebtida, ou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) da companhia cresceu 49% e atingiu R$ 197,9 milhões. A receita operacional líquida cresceu 48% e somou R$ 970,8 milhões. O lucro bruto avançou 39%, para R$ 290,6 milhões.