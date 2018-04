Cosan vai investir R$ 1 bilhão em co-geração de energia Das 17 usinas que formam, hoje, o grupo Cosan, oito já possuem planos de investimento em co-geração de energia. Segundo o diretor Financeiro e de Relação com Investidores da empresa, Paulo Diniz, os investimentos em co-geração devem atingir R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos, sendo R$ 379,9 milhões destinados a projetos nas usinas Costa Pinto, Rafard e Bomfim e outros R$ 643,2 milhões nas usinas de Gasa, Univalem, Diamante, Ipaussu e Barra. Diniz informa que a capacidade instalada destas usinas irá atingir 389 MW, dos quais 100,7 MW serão destinados ao consumo interno das usinas, que são auto-suficientes em energia elétrica. Os 288,3 MW restantes serão vendidos. "São cerca de 1,14 milhão de MegaWatts/hora que irão gerar um incremento na receita de R$ 174,2 milhões por ano", disse. Além disso, serão geradas 436.418 toneladas de crédito de carbono ao ano que poderão ser comercializadas. O diretor disse também que a Cosan irá investir R$ 501,5 milhões para aumentar sua capacidade de moagem de atuais 40 milhões de toneladas para 50,6 milhões de toneladas até 2012. A expectativa é de que este aumento de 10,6 milhões de toneladas na capacidade de moagem do grupo seja feita a um preço médio de US$ 47 por tonelada. O diretor afirmou também que a Cosan estuda a otimização de sua participação na cadeia sucroalcooleira. Na produção de açúcar, a expectativa é aumentar sua participação na moagem e produção através da agregação de volume de outras empresas, além de incrementar sua logística para exportação. A empresa também estuda parcerias em refinarias no mercado externo para garantir o escoamento da produção com venda direta e refino no destino. No caso do álcool, os planos são de expandir sua atuação que hoje se resume à plantação e produção de álcool para também logística de exportação, exportação e trading e distribuição no destino final. "Vamos buscar contratos de abastecimento de longo prazo com governos internacionais e, desta forma, impulsionar investimentos", disse. Diniz disse que a Cosan está aberta para investimentos. "Os investidores interessados no setor hoje suplantaram a barreira do agribusiness. São empresas de petróleo, energia, tradings e fundos que querem investir na produção de açúcar e álcool", disse. Além dos greenfields (projetos iniciados do zero) de Goiás, outros projetos estão sendo mapeados pela Cosan para a construção de cluster de cana, sendo três no Mato Grosso, mais dois em Goiás, dois no Mato Grosso do Sul, um em Minas Gerais, um em região envolvendo os Estados de Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, um envolvendo os Estados da Bahia, Piauí e Minas Gerais, um envolvendo os Estados de Tocantins e Maranhão e um entre os Estados de Tocantins e Goiás. Para estes novos projetos, a Cosan estuda parcerias com novos investidores. Nestes novos greenfields, o objetivo é trabalhar com terras arrendadas. Hoje, o grupo Cosan trabalha com 40% do fornecimento de cana vindo de terceiros e 60% vindo de áreas sob gestão da empresa. Deste total, 12% são áreas próprias e 48% arrendadas.