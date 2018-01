Cosan vê entrada de capital externo no setor 'com bons olhos' O vice-presidente de finanças e de relações com investidores do Grupo Cosan, Paulo Diniz, disse durante teleconferência realizada hoje que a entrada de capital estrangeiro no setor sucroalcooleiro é vista "com bons olhos" pela companhia. "Esse dinheiro está chegando, mas não simplesmente por chegar. Atrás dele tem uma série de metas, padrões, exigências e transparências que as empresas deverão seguir e acatar. Conseqüentemente, quando isso ocorre, todos lucram. Todas as empresas do setor acabam sendo elevadas de patamar", opinou.