Costa diz que indicará Alexandre Jobim para conselho da Anatel O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse que vai indicar formalmente, ainda hoje, à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, o nome do advogado Alexandre Jobim para uma vaga no conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo Costa, o nome de Jobim é uma indicação do PMDB e foi aprovado pela cúpula do partido. "Acho que agora vamos resolver o problema", disse hoje em entrevista coletiva à imprensa, referindo-se à demora no preenchimento da vaga deixada pelo ex-presidente da Agência Elifas Gurgel do Amaral, cujo mandato terminou em novembro do ano passado. "Acho que a questão da Anatel não pode ficar na dependência de acordos políticos, porque já passou do limite, já chegou no máximo que podia agüentar sem a indicação dos conselheiros. Já chega a prejudicar os procedimentos da agência", afirmou o ministro. No dia 4 de novembro, outra vaga foi aberta na Anatel, com a saída do conselheiro Luiz Alberto da Silva. Agora, a agência está com apenas três dos cinco conselheiros da composição original. Como a legislação determina que qualquer decisão do conselho diretor precisa ter três votos favoráveis para ser aprovada, se um conselheiro votar contra, a proposta em votação será automaticamente rejeitada. Diante desse quadro, a Agência deixou várias votações para o próximo ano. Alexandre Jobim é filho do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim e atuou recentemente como consultor jurídico da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). Essa ligação com o setor de radiodifusão despertou críticas de empresas de telecomunicações à sua indicação para a Anatel. O ministro Hélio Costa disse que não há resistências ao nome de Jobim na ala sindical do governo, ligada à Federação Interestadual de Telecomunicações (Fittel), que indicou os atuais conselheiros Plínio de Aguiar Júnior e Pedro Jaime Ziller. A Fittel indicou para a segunda vaga o nome do superintendente-executivo da Anatel, Niberto Miranda, irmão do ex-ministro Nilmário Miranda, candidato derrotado ao governo de Minas Gerais. Hélio Costa não soube dizer se há um consenso em torno dessa indicação. Também é cotado para a vaga o assessor especial da Casa Civil, André Barbosa.