Costa torce por brasileiros para assumir fatia na Brasil Telecom O ministro das Comunicações, Hélio Costa, manifestou ontem o desejo de que a participação da Telecom Italia na Brasil Telecom seja adquirida por uma empresa ou organização brasileira. "Eu gostaria de ver isso aí passar para mãos de brasileiros. E nós temos gente interessada", disse Costa. Ele não revelou, no entanto, quais seriam os interessados na fatia da empresa italiana na Brasil Telecom. A Telecom Italia encaminhou na segunda-feira proposta à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de transferir para um fundo 38% das ações que detém na Solpart, que é controladora da Brasil Telecom. Costa disse que não tem como interferir no processo, mas assegurou que o ministério está fazendo um "acompanhamento rigoroso" do que vem acontecendo. "Eu particularmente tenho muita preocupação de que esta estrutura fuja das mãos de empresas brasileiras." O presidente da TIM, Mário César Pereira de Araújo, que se reuniu no início da noite de ontem com Costa, disse que a proposta encaminhada à Anatel "acaba com o problema (da sobreposição de licenças) para a TIM Brasil e a para a Brasil Telecom, sem precisar de intervenção". O gestor do fundo será o Credit Suisse, que administrará a participação, e o JP Morgan está encarregado de negociar a venda. A transferência das ações é o primeiro passo da empresa italiana para resolver o problema da sobreposição, cujo prazo termina no dia 28 deste mês. "É uma questão que você tem que analisar primeiro dentro do aspecto empresarial. A empresa lá fora tem dificuldades e, aqui dentro, tem de resolver o problema regulatório", comentou Hélio Costa. A legislação proíbe que uma empresa controle duas operadoras que prestam o mesmo serviço numa mesma área geográfica. A Telecom Italia é controladora direta da TIM e também detém o controle da BrT GSM por meio da Brasil Telecom. As duas operadoras de telefonia móvel atuam nas Regiões Sul, Centro-Oeste e parte da Região Norte. Além da Telecom Italia, são controladores da Brasil Telecom o Citigroup e fundos de pensão. A Anatel confirmou ontem que recebeu a proposta da Telecom Italia. O processo já foi encaminhado para análise das superintendências de Serviços Privados e de Serviços Públicos da agência e depois seguirá para apreciação do conselho diretor.