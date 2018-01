Cotação do dólar é a mais baixa dos últimos 10 meses A cotação de fechamento do dólar comercial hoje, a R$ 2,077, é a mais baixa da moeda norte-americana ante o real desde o dia 10 de maio do ano passado. Naquele dia, o dólar terminou o dia valendo R$ 2,06. Hoje, a moeda se desvalorizou em 0,10%. Foi o segundo dia consecutivo de queda. Durante os negócios, o dólar comercial chegou a cair a R$ 2,073.