Cotistas de fundos do Santos obtêm 8ª vitória na Justiça Os cotistas dos fundos de investimento do Banco Santos conquistaram uma nova sentença judicial favorável em primeira instância, para a recuperação de um débito de aproximadamente R$ 55 milhões referente a Cédulas de Crédito Bancário (CCB) emitidas pela empresa de vale benefícios Sodexho. Segundo Marcelo Joly, gerente jurídico da Mellon Global Investments - responsável pela administração dos fundos do Santos desde maio de 2005 -, foi a oitava vitória nos oito casos julgados até o momento. "Em uma dessas ações, o Tribunal de Justiça negou a suspensão dos efeitos da decisão, o que é um indicativo favorável já em segunda instância", considerou. A vitória na Justiça ocorre no momento em que os cotistas aprovaram, em assembléia, uma proposta de acordo com os todos os devedores do fundo para pôr fim às disputas. Os valores poderão ser pagos à vista, com um desconto de 35%; em até 36 meses, com redução de 25%; ou em até 72 parcelas, mas com deságio menor, de 15%. Nos dois últimos casos, a dívida será corrigida pela variação do CDI, o que garante a recuperação da defasagem, segundo Joly. O gerente da Mellon ressaltou que não se trata de um tabelamento dos débitos. "Essa é apenas uma janela excepcional, válida enquanto durar a proposta." Os devedores têm até o final de maio para decidir se aderem ou não à oferta. Os fundos do Santos contavam com patrimônio de pouco mais de R$ 800 milhões antes da intervenção do Banco Central, em 2004. Altamente concentrados em CCBs emitidos por empresas contra o próprio banco, as carteiras tiveram que reconhecer as perdas com os papéis nas cotas, o que reduziu o valor dos recursos dos investidores a quase zero. Até o momento, foram recuperados aproximadamente R$ 110 milhões, valor já distribuído aos cotistas, conforme Joly. Créditos equivalentes a R$ 580 milhões atualmente estão ajuizados para serem recuperados, acrescentou.