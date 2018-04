CPFL Energia compra Cia Luz e Força Santa Cruz por R$ 203 mi A CPFL Energia informa que comprou, por R$ 203 milhões, a Companhia Luz e Força Santa Cruz. A empresa é uma concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica que atua em 24 municípios no Estado de São Paulo e 3 no Estado do Paraná. A Santa Cruz ocupa uma área de 11.849,5 Km2 e atende mais de 161 mil consumidores, com participação de 0,3% no mercado nacional. Com a aquisição, a CPFL Energia atinge uma participação de mercado nacional de 12,7%. A CPFL afirma que a aquisição se alinha à estratégia que prevê movimentos sucessivos de consolidação do segmento de distribuição de energia no país.