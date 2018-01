CPFL pode firmar parceria com usinas de cana O presidente da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), Wilson Ferreira Júnior, admitiu hoje a possibilidade de a empresa entrar em parceria com usinas de cana-de-açúcar em novos investimentos em plantas de geração de energia a partir de biomassa. Segundo ele, a CPFL até hoje só entrou neste mercado como compradora da energia gerada pelas usinas, que utilizam o bagaço da cana como matéria-prima para movimentar as caldeiras. Hoje, a CPFL já possui pelo menos 5% de sua energia gerada por meio do derivado da cana. "Fomos pioneiros em garantir contratos de longo prazo (dez anos) com as usinas e isso permitiu a expansão do setor. Agora, para viabilizar um aumento dessa produção, estamos dispostos a negociar parcerias", disse. Segundo ele, a energia gerada nas novas usinas seria negociada pela CPFL nos leilões de energia e não mais no âmbito do Proinfa.