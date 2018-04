CR2 Empreendimentos Imobiliários estréia na Bovespa A CR2 Empreendimentos Imobiliários estréia hoje no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A oferta de ações da CR2, com esforço de venda no exterior, saiu a R$ 20,00 - no piso da faixa de preço sugerida que ia até R$ 25,00 - e somou R$ 307,575 milhões. Inicialmente são 15.378.750 ações ordinárias (ON, com direito a voto), mas a distribuição poderá ser acrescida de 15% (2.306.812 papéis) a título de lote suplementar. Essas ações começam a ser listadas sob o código CRDE3 no Novo Mercado, no qual as empresas se comprometem com a adoção de práticas de governança corporativa adicionais em relação ao que é exigido pela legislação. A CR2 quer ampliar sua participação nos segmentos residenciais de média baixa e baixa renda, aproveitando a maior disponibilidade de financiamento, a queda dos juros e a parcela do déficit habitacional concentrada nessas faixas. A empresa atua em incorporação imobiliária, gerenciando e controlando empreendimentos que são desenvolvidos em parcerias com construtoras e empreiteiras locais. Segmento comercial Somando-se os empreendimentos comerciais, o número de lançamentos previstos para 2007 e 2008 chega a dez. A companhia informa que pretende desenvolver oportunidades no segmento comercial, como shopping centers e condomínios de escritórios profissionais em áreas com demanda por habitação no segmento residencial de média baixa renda. A diversificação geográfica faz parte das estratégias da CR2. A companhia atua na Grande Rio e quer fincar o pé no mercado imobiliário da região metropolitana de São Paulo e em outras regiões do País, levando a esses mercados seu modelo de negócios por meio de parcerias para cada empreendimento. A empresa informa que se beneficia do conhecimento de seus parceiros em relação a diferentes produtos e segmentos e que é capaz de "estabelecer inúmeras parcerias simultaneamente", diluindo sua exposição a riscos. O ingresso da CR2 eleva para 112 o número de companhias que participam dos segmentos especiais da Bovespa, sendo 60 no Novo Mercado, 15 no Nível 2 e 37 no Nível 1. A empresa também passa a integrar a carteira do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC).