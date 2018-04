CR2 termina seu primeiro dia na Bolsa com perda de 5% As ações da CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A estrearam em baixa na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O papel cedeu 5% e fechou na menor cotação do dia, a R$ 19. Em comparação, o Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, encerrou com desvalorização de 0,50%. A oferta de ações da CR2, com esforço de venda no exterior, saiu a R$ 20,00 - no piso da faixa de preço sugerida que ia até R$ 25,00 - e somou R$ 307,575 milhões.