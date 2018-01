Credit Suisse compra 50% mais uma ação da Hedging-Griffo O Credit Suisse Group anunciou que comprou 50% mais uma ação da Hedging Griffo, passando a deter uma participação majoritária na gestora de ativos. O banco de Zurique informou hoje que a operação soma 358 milhões de francos suíços (US$ 294,3 milhões), com opção de adquirir o restante se os atuais acionistas decidirem vender seus papéis depois de cinco anos. O acordo, que o Credit Suisse diz corresponder a quase 9,5 vezes o lucro da Hedging-Griffo no ano corrente, acontece no momento em que o banco decidiu gastar alguns dos recursos obtidos com a recente venda da seguradora Winterthur, ampliando sua rede nos mercados emergentes. A gestora administra 9,2 bilhões de franco suíços em nome de brasileiros. A operação marca a primeira aquisição no Brasil feita pelo Credit Suisse desde 1998, quando comprou o Banco Garantia. As informações são da Dow Jones.