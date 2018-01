Credit Suisse prevê queda dos juros no Brasil nos próximos anos O relatório do Banco Credit Suisse enviado aos clientes neste mês de dezembro prevê um ambiente favorável ao Brasil no cenário global em 2007 e 2008. A liquidez internacional deve continuar elevada e o crescimento da China compensará a desaceleração da economia dos EUA. A balança comercial brasileira se beneficiará, produzindo saldos comerciais expressivos. As reservas internacionais tendem a crescer e o banco prevê que o País receberá grau de investimento até 2009. No âmbito interno, o relatório aposta que o crescimento do PIB terá aceleração gradual. O câmbio ficará estável e o IPCA se manterá abaixo da meta do Banco Central, que também manterá o afrouxamento da política monetária. O relatório não espera, no entanto, que os juros nominais cheguem a um dígito em 2008. A relação dívida/PIB cairá com o cumprimento do superávit primário. Já as reformas fiscais tão esperadas pelo mercado terão pouca probabilidade de serem aprovadas, afirma o relatório. Selic O Banco Central tem espaço para continuar o ciclo de afrouxamento monetário por um período longo, diz o relatório. Pelas simulações feitas pelo banco, e que levam em conta um dólar estável em R$ 2,15 em 2007 e 2008, a taxa Selic poderia chegar ao final do ano que vem em 11,25% ao ano e, ao final do ano seguinte, em 10,50% ao ano - o mais baixo patamar em várias décadas. A inflação medida pelo IPCA é projetada, nesse cenário, em 3,2% em 2007 e 3,5% em 2008 - em ambos os casos, abaixo da meta de 4,5% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A avaliação do Credit Suisse é a de que vários fatores contribuem para o aumento da previsibilidade na economia: estabilidade do câmbio, inflação baixa por um período mais prolongado, ciclo de crescimento mais longo e com taxas de expansão menos voláteis e menor vulnerabilidade do País a choques. E esse aumento da previsibilidade, fruto da melhora dos fundamentos, mudou o peso dos diversos canais de determinação da inflação, diz o banco. O papel do canal de demanda, por exemplo, é visto como baixo, mas crescente, sendo a principal incerteza para a política monetária; o da inércia caiu e o das expectativas aumentou; o do câmbio caiu, mas ainda é crucial.