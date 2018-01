Crédito do Bird para obra uruguaia irrita argentinos O Banco Mundial (Bird) anunciou ontem crédito de US$ 170 milhões à finlandesa Botnia para que a empresa conclua a construção da fábrica de celulose no município uruguaio de Fray Bentos, às margens do Rio Uruguai, que separa o país da Argentina. Além desse crédito, o organismo financeiro vai liberar fundos extras de US$ 350 milhões. A decisão sobre os créditos, embora esperada, enfureceu o governo argentino e os habitantes argentinos da área da fronteira com o Uruguai, para quem a fábrica causará um "apocalipse" ambiental e econômico. Do lado argentino da zona da fronteira o preço dos imóveis começou a cair e centenas de famílias estão de malas prontas para abandonar a cidade. Outros afirmam que resistirão e impedirão "de qualquer forma" a finalização da fábrica (mais de 60% já está construída). A finlandesa Botnia e a espanhola Ence transformaram-se ao longo do último ano e meio no pivô do maior conflito diplomático bilateral Argentina-Uruguai desde 1955. Enquanto o governo do presidente Néstor Kirchner recorreu à Corte Internacional de Haia (onde fracassou parcialmente) e ao Banco Mundial para impedir as fábricas, os habitantes de Gualegaychú, a maior cidade argentina da fronteira, reuniram-se em uma ativa Assembléia Popular que no verão passado realizou piquetes em duas das três pontes que ligam os dois países. O mais recente bloqueio à ponte Gualeguaychú-Fray Bentos começou na segunda-feira e, segundo os organizadores, não tem prazo para terminar. O governo do presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, argumenta que os piquetes ferem o princípio de livre circulação de mercadorias e pessoas no Mercosul. No entanto, o governo Kirchner alega que o direito de exercer a expressão e o protesto é hierarquicamente superior ao de livre circulação. Desde o início do ano Tabaré Vázquez pede que o Mercosul sirva de mediador para a crise. No entanto, os apelos foram em vão até o momento. O governo argentino opõe-se a discutir o caso em uma mesa multilateral e afirma tratar-se de um assunto bilateral. O governo brasileiro, nos últimos meses, preferiu manter-se afastado do conflito. Nesta semana, o governo uruguaio voltou a insistir, e pediu que a próxima reunião de cúpula de presidentes do Mercosul, que será realizada em dezembro, em Brasília, trate do assunto. A chancelaria argentina, ontem, deixou claro que não aceitará de forma alguma que a questão vá à mesa de reuniões. Segundo a agência DyN, o secretário de Relações Econômicas Internacionais da Chancelaria, Alfredo Chiaradía, disse que todos os assuntos da agenda do Mercosul são acertados por consenso. "A Argentina não dará (esse consenso)." O bloqueio ocorre no meio da participação da Espanha no caso. Há duas semanas, Kirchner pediu ao rei espanhol Juan Carlos que fosse mediador do diálogo entre os dois países. Mas para começar a dialogar, Tabaré exige a suspensão dos piquetes.