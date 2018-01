Crédito e serviços elevam rendimento dos bancos Os cinco maiores bancos em ativos com atuação no País engordaram em 28,4% os lucros nos 3 anos do governo Lula comparativamente aos 8 anos da administração Fernando Henrique Cardoso. Juros altos, em razão da política monetária apertada para combater a inflação, associados à forte expansão do mercado de crédito explicam o desempenho espetacular dos bancos no período. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander/Banespa e Unibanco juntos obtiveram lucro líquido de R$ 44,125 bilhões entre 2003 e 2005, segundo cálculos da consultoria Economática a partir dos dados apresentados nos balanços e que foram atualizados pelo Índice Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Só no ano passado, essa cifra somou R$ 18,4 bilhões, a maior em 11 anos. De 1995 a 2002, os lucros líquidos desses mesmos bancos atingiram R$ 34,366 bilhões. O desempenho do lucro líquido anual desse grupo de bancos também foi invejável na administração do presidente Lula. Entre 2003 e 2005, esses 5 bancos juntos obtiveram lucro líquido médio de R$ 14,708 bilhões a cada ano, mais que o triplo da média dos 8 anos anteriores (R$ 4,295 bilhões). Operações de crédito "É um engano supor que os bancos lucraram mais nos últimos três anos porque a Selic continua elevada", diz o presidente da Economática, Fernando Excel. Ele pondera que os juros altos ajudaram, especialmente em 2005 quando a Selic aumentou. Porém ressalta que houve uma forte expansão das operações de crédito. "A indústria de empréstimos é uma atividade nascente e ganhou impulso com a estabilidade." De 2003 a 2005, a Selic média foi de 19,5% ao ano, ante a média 26,5% nos 8 anos anteriores. Exel fundamenta seu raciocínio com o desempenho da carteira de crédito de Unibanco,Itaú, Banespa e Banco do Brasil. Em 2005, a carteira de crédito dessas instituições somou R$ 173 bilhões, com crescimento real de 11,6% na comparação com 2004. "O crescimento foi importante." Com uma média anual superior 10%, a carteira de crédito há três anos era 60% do que é hoje, diz. Serviços bancários Outro fator que pesou foi a receita obtida com a prestação de serviços bancários que aumentou quase R$ 2 bilhões para esses 4 bancos no período. Nessa lista estão incluídas as tarifas e os serviços com administração de fundos. De toda forma, os balanços mostram que os bancos estabelecidos no País ganham muito mais dinheiro aqui do que em mercados maduros, como dos Estados Unidos, por causa dos juros elevados. O lucro em relação ao patrimônio líquido do Itaú, Bradesco, BB e Banespa supera o dos 5 maiores bancos dos EUA. Quem liderou o ranking em 2005 foi o Itaú, com lucro sobre o patrimônio líquido de 37,6%, seguido pelo Bradesco (36,2%) e pelo Banco do Brasil (29,4%). O melhor resultado obtido por bancos americanos foi o do Citigroup, de 22,2%.