Crédito para casa própria atinge R$ 1,3 bi em março Nunca houve tanto financiamento para a compra da casa própria com recursos da caderneta de poupança como em março. Só no mês passado, os empréstimos habitacionais com dinheiro da poupança somaram R$ 1,322 bilhão, a maior cifra atingida num único mês desde o início do Real, em 1994, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). A perspectiva, diz o presidente da Abecip, Décio Tenerello, é de que este ano termine com volume recorde de empréstimos, na casa de R$ 12 bilhões, ante R$ 9,3 bilhões registrados em 2006. Quando houve o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em janeiro deste ano, chegou-se a projetar que 2007 fecharia com um total de R$ 10,5 bilhões de empréstimos habitacionais com recursos da poupança. ?O desempenho de março nos surpreendeu?, diz Tenerello. A expectativa, diz ele, era de que o volume de empréstimos no mês atingisse R$ 900 milhões. Mas houve uma aceleração na velocidade do crescimento dos financiamentos que mais que dobraram (116%) em março ante o mesmo mês de 2006. O levantamento da entidade mostra também que o número de imóveis financiados no mês passado quase dobrou na comparação com igual período de 2006. Foram 16 mil imóveis, a maior marca mensal desde agosto de 2006, quando os financiamentos totalizaram 8,2 mil habitações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.