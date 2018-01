Credores da Varig fazem assembléia Os credores da Varig fazem assembléia hoje de manhã para votar alterações no plano de reestruturação da companhia que foram delineadas ontem durante reunião com a ASM Asset Management, gestora de recursos contratada pela Varig para elaborar o projeto. Segundo o diretor da ASM, Antonio Luiz de Mello e Souza, entre algumas modificações traçadas ontem está a realização de assembléia de nomeação no dia 13 de março para escolher o gestor do Fundo de Investimentos em Participações - controle (FIP-controle), que é a principal estrutura de capitalização e reorganização societária da Varig no plano de reestruturação. Segundo o executivo, inicialmente será nomeado apenas um gestor para o FIP-controle. Ele permanecerá no cargo até essa estrutura captar R$ 750 milhões. Após essa etapa, será nomeado por meio de votação um comitê gestor composto do principal administrador e de mais quatro integrantes. Também foi estabelecido que a Fundação Ruben Berta, acionista majoritária da Varig, com 87% do capital da companhia, será a primeira a converter integralmente suas ações em cotas no FIP-controle. A fundação poderá disputar uma vaga no comitê gestor, mas terá direitos políticos reduzidos. Os sindicalistas do setor aéreo que estarão presentes à assembléia deverão se abster de votar, revelou hoje um sindicalista que pediu para não ser identificado. Os credores da Varig se credenciaram para participar da assembléia que deveria começar ainda de manhã.