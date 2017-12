Credores da Varig rejeitam oferta da VarigLog Depois de quatro horas de assembléia, os credores da Varig rejeitaram as mudanças no plano de recuperação da empresa, feitas durante o final de semana, que permitiriam que a proposta de US$ 500 milhões da VarigLog fosse levada a leilão na quarta-feira. Apenas os credores classe 1, que representam os funcionários da companhia aérea, apoiaram totalmente a oferta. Na classe de credores, houve divisão. Os principais credores estatais aprovaram, entre eles a Infraero e a BR Distribuidora. A proposta também contou com a anuência da Embraer e do fundo de pensão Aerus (principal credor privado). A recusa ficou concentrada nas empresas de leasing. A decisão será levada à Justiça.