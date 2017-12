Credores da Vasp aprovam plano de recuperação Os credores da Vasp aprovaram esta tarde o plano de recuperação judicial da companhia aérea, durante assembléia na sede da empresa, em São Paulo, com a presença de cerca de 250 pessoas. O plano foi aprovado com modificações propostas pelas três classes de credores: trabalhistas, com garantia e quirografários (sem garantia). Os interventores judiciais da Vasp, liderados por Raul Medeiros, apresentaram uma nova proposta para os credores da companhia aérea que não quiserem aderir ao Fundo de Investimentos e Participações (FIP). De acordo com a idéia inicial do plano de recuperação judicial da Vasp, os credores poderão trocar dívidas por cotas desse fundo, que terá no seu patrimônio imóveis e eventuais créditos obtidos na Justiça. A nova proposta prevê um desconto de 65% no pagamento das dívidas com os credores que ficarem de fora do FIP, a ser amortizado em 15 anos - com cinco anos de carência, a contar a partir da data de reinício das operações da Vasp (que ainda não tem prazo para ocorrer). A partir daí seriam mais 10 anos em pagamentos semestrais, com correção pelo INPC mais 2,5% de juros ao ano. Com a aprovação do plano na assembléia, os credores têm agora 30 dias para manifestar sua adesão à proposta do FIP ou à opção de pagamento com desconto. O interventor da Vasp, Raul Medeiros, afirmou que a empresa pretende voltar a voar com 12 aeronaves em leasing. Os aviões antigos da Vasp serão vendidos. A Vasp paralisou suas operações em janeiro de 2005 e está sob intervenção judicial desde março de 2005.