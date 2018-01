Cresce aposta em pequenos negócios de informática O empreendedor Luiz Berg é um dos 34 mil microempresários brasileiros que aproveitou o acesso mais fácil da população aos computadores e resolveu investir em informática entre 2000 e 2004. Segundo pesquisa divulgada pelo Observatório das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) do Sebrae-SP na sexta-feira passada, os negócios de varejo e serviços ligados à computação foram os que mais cresceram neste período. ?Já trabalhava no ramo de informática e vi que existia grande chance de ganhar parte desse mercado com uma loja nessa área?, diz Berg, que abriu a Berg Cartuchos há três anos, na cidade de São Paulo. No Brasil todo, o número de micro e pequenas empresas que vendem produtos de informática cresceu 60,2%. Já na área de serviços, como manutenção de micros e consultoria em hardware, esse número subiu 57,1%. ?O varejo desse produto passou da 11ª para a sexta colocação em participação no total de MPEs, ultrapassando setores tradicionais, como comércio de bebidas e quitandas?, diz Marco Aurélio Bedê, coordenador da pesquisa. Segundo ele, os pequenos enxergaram que produtos ligados à computação e celulares estavam pesando mais na cesta de consumo. Berg diz que a aposta não poderia ter sido melhor. Ele investiu em cursos para atuar com recondicionamento de cartuchos de impressoras e também comercializar computadores. Hoje, tem 7 funcionários e está lançando sua loja virtual. ?Investimos, no início, R$ 25 mil, e hoje tenho uma base de 3 mil clientes.? Ele espera fechar o ano com receita 25% maior. Já a Mega Brasil, de Juarez Belarmino, foi inaugurada no ano passado e também apresenta bons resultados. Ele investiu mais de R$ 200 mil no negócio e espera chegar ao ponto de equilíbrio em dois meses. ?Para abrir uma empresa na área, o que precisa é ter muito planejamento e pensar nos diferenciais que se vai oferecer.? Com as vendas em alta, ele planeja abrir mais duas lojas no primeiro semestre do ano que vem. Regiões A expansão das empresas que atuam no ramo de informática não é um fenômeno apenas dos grandes centros. A pesquisa do Sebrae-SP apontou que o segmento é o que mais cresce 14 Estados. Alguns, como Goiás, Roraima e Tocantins, têm crescimento acima da média nacional. ?A expansão é geral e, mesmo em centros com muita oferta, como São Paulo, o número de empreendimentos cresceu, pois as empresas de informática trabalham com um tipo de tecnologia moderna que dá flexibilidade para atender a diversos tipos de clientes?, diz Bedê. Samuel Amaral, dono Altidata Informática, em Goiânia (GO), diz que, com o crescimento do número de empresas na área, a concorrência já está mais acirrada. ?A oferta de serviços nesse setor aumentou muito aqui. Está ficando apertado, com muita competição na região?, diz. Ele trabalha com assistência técnica em computadores e possui sete funcionários. ?No começo a gente atendia muito mais empresas, porém hoje quase metade dos clientes são pessoas físicas, porque ter computador ficou muito mais fácil?, diz. Amaral prevê faturar 13% mais este ano.