Crescimento baixo do País leva cias a compras no exterior, diz IBS O baixo crescimento do mercado interno limita o potencial de expansão do setor siderúrgico no Brasil. Uma das saídas para driblar essa situação é o crescimento das empresas por meio de aquisições no exterior, disse o presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), Luiz André Rico Vicente. "A siderurgia brasileira investe fora porque precisa ir para onde há crescimento, onde há mercado", disse, destacando que empresas brasileiras como Gerdau e Usiminas são consolidadoras. Vicente ressaltou que as companhias nacionais possuem know-how de tecnologia de gestão mais avançado que as de outros países. "Temos condições de gerir plantas no exterior." Ele afirmou também que as siderúrgicas brasileiras possuem competência técnica e, nos últimos anos, passaram a ter um Ebitda que permitisse a aquisição de estrangeiras. "Existe um departamento de caça e pesca nas empresas, para ver se há algum alvo com fragilidades e que possa ser atacado. Todas as empresas, não só as siderúrgicas, estão vendo quem pode ser adquirido." Segundo o presidente do IBS, há uma necessidade de consolidação do setor, que é muito pulverizado. "Mas não há sentido falar nisso se não houver competitividade", disse. De acordo com ele, esse movimento de consolidação por siderúrgicas de países como Brasil, Índia e Turquia deve continuar, sendo puxado pela demanda chinesa nos próximos dois ou três anos. Vicente disse que existem investimentos de US$ 11,2 bilhões do setor programados para o período de 2006 a 2010, destinados à ampliação da capacidade instalada dos parques já existentes, de 36,6 milhões de toneladas para 43,9 milhões de toneladas. "Se o País estivesse crescendo entre 7% e 8% ao ano, não tenho dúvida de que a velocidade dos investimentos seria maior." O presidente do IBS cobrou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foco no crescimento econômico em seu segundo mandato.